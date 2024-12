Cosa ci aspetta oggi, 30 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: L’occasione giusta si presenterà quando meno ve lo aspettate: non fatevela scappare e il futuro vi sorriderà.

Toro: Qualche incomprensione potrebbe causare un’atmosfera un po’ tesa in famiglia. Domani andrà meglio.

Gemelli: Mettete in moto la vostra fantasia e le vostre energie positive, ora che il nuovo anno è alle porte!

Cancro: Gli impegni sono numerosi, qualcuno anche faticoso, ma niente riesce a scoraggiarvi in questi giorni.

Leone: L’energia non vi manca, vi serve solo un po’ di determinazione in più! Un proposito per l’anno nuovo...

Vergine: Novità esaltanti sul fronte del cuore: riceverete inviti, proposte, teneri messaggi. Che bella fine dell’anno!

Bilancia: Umore allegro e grande disponibilità verso il prossimo vi caratterizzano da sempre, e i vostri amici lo sanno.

Scorpione: Sul lavoro saprete valutare con obiettività e oculatezza i vantaggi e gli svantaggi di una scelta importante!

Sagittario: Dovreste imparare a praticare l’arte della diplomazia: a volte è meglio non dire ciò che si pensa.

Capricorno: In amore, state dando il meglio di voi stessi per far felice il partner. Usate il vostro humour e un po’ di fantasia.

Acquario: Anche se siete stabilmente in coppia, ora sentite proprio il bisogno di qualcosa di nuovo e di diverso.

Pesci: I vostri nervi sono tesi per i preparativi del cenone di domani? Rilassatevi un po’, è pur sempre una festa.

