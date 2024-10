Cosa ci aspetta oggi, 3 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Per voi che amate essere diretti, fare buon viso a cattivo gioco non è il massimo, ma oggi sarà utile...

Toro – Volete passare per persone mature, ma così rischiate di perdervi tutto il divertimento. Fatevi una risata in più!

Gemelli – Oggi avete bisogno di pace. Prendetevi un giorno tutto per voi, da dedicare alle vostre passioni e a null’altro.

Cancro – Essere gentili è una dote innata, ma ricordate di non farvi mettere i piedi in testa dai prepotenti.

Leone – Finalmente sentite di aver trovato un partner con cui poter essere voi stessi senza maschere. Ve lo meritate!

Vergine – Se sentite che una persona con meno competenze di voi vi sta rubando la scena, fatevi rispettare!

Bilancia – Non dovete dare sempre il massimo, ci sono giorni in cui rallentare è necessario. Cercate di non farvene una colpa.

Scorpione – Chi vi conosce potrebbe pensare che siete un po’ freddi, ma guai a fare del male alle persone che amate...

Sagittario – Oggi avete voglia di dolcezza. Dedicate la serata a preparare una sfiziosità con il partner o insieme agli amici.

Capricorno – La vostra testardaggine a volte risulta eccessiva, ma in questa giornata si rivelerà davvero utile, vedrete.

Acquario – Il traguardo tanto sognato finalmente si staglia davanti a voi: godetevi i frutti di quanto avete coltivato!

Pesci – Non potrete che essere felici per i successi raggiunti da una persona a voi molto cara. Che bella sensazione!

© Riproduzione riservata