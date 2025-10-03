Cosa dicono le stelle per il 3 ottobreLe previsioni degli Astri per la giornata di oggi, segno per segno
Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!
Ariete: Se in questo periodo vi sentite appesantiti dagli impegni lavorativi, organizzate una gita fuori porta con amici.
Toro: Porre fine a una discussione che dura da troppo tempo non è semplice, ma vale la pena provarci!
Gemelli: Un gioco di sguardi con una persona particolarmente attraente oggi farà vacillare le vostre certezze.
Cancro: Oggi le energie sono basse. Provate a ricaricarvi con un aperitivo, una passeggiata o un po’ di shopping.
Leone: In famiglia tutto va a gonfie vele. Cercate di non rovinare tutto con la vostra solita mania del controllo.
Vergine: Aiutare qualcuno in difficoltà è sempre la cosa giusta da fare. Anche se si tratta di un collega pretenzioso.
Bilancia: È arrivato il momento di cavalcare l’onda del successo. Accettate la proposta lavorativa che vi ronza in testa.
Scorpione: Perché continuare a infastidire il partner con il vostro atteggiamento quando potete solo chiedere scusa?
Sagittario: I pianeti prevedono per voi un periodo di detox dalle persone tossiche. Siano essi colleghi o partner.
Capricorno: Non mollate nemmeno quando il gioco si fa duro quindi perché farvi scoraggiare da un commento sgarbato?
Acquario: Controllate il portafoglio perché potrebbe svuotarsi improvvisamente e non per colpa dei pickpockets.
Pesci: A volte per ritrovare le energie interiori basta semplicemente aprire un buon libro e immergersi nella storia.