Cosa ci aspetta oggi, 3 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Avete toccato il fondo ma state riuscendo a rialzarvi, anche grazie all’aiuto delle persone che tengono a voi.

Toro – Rompete le dinamiche tossiche che vi fanno stare male e create il vostro nuovo equilibrio. Via ai nuovi inizi!

Gemelli – Tutto lascia pensare che sia arrivato il momento per voi di tagliare i ponti con il passato… Riflettete bene.

Cancro – Dopo tanto tempo finalmente vi sono stati riconosciuti i giusti meriti per il vostro impegno. Festeggiate a dovere!

Leone – Certi meccanismi non fanno per voi, imparate a conoscere i vostri limiti e non sforzatevi di compiacere nessuno...

Vergine – Tenete fede alle vostre promesse e le persone inizieranno a capire che state facendo seriamente.

Bilancia – Siete un vulcano di idee e spesso non si riesce a starvi dietro. Provate a dare ordine ai vostri pensieri: uno alla volta!

Scorpione – Qualcuno vuole testare la vostra pazienza, sarà una giornata impegnativa, bilanciata però da una serata relax.

Sagittario – Avete la paura costante di rimanere delusi. Forse basterebbe pensare positivo e non farsi troppe aspettative.

Capricorno – Non potete fare a meno di restarci male se qualcuno scherza un po’ troppo. Rinforzate l’autoironia.

Acquario – Siete così innamorati che vi sembra di vivere in un film romantico. Non mettete da parte gli amici, ve ne pentireste.

Pesci – Una novità allettante vi terrà la mente occupata tutto il giorno. Fate attenzione a non tralasciare gli impegni!

