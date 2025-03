Cosa ci aspetta oggi, 3 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Uno sbaglio fatto in passato vi aiuterà a non commetterne un altro nel prossimo futuro...

Toro – Nei frammenti di tempo libero evitate di caricarvi di ansie, dedicatevi piuttosto a un vostro hobby.

Gemelli – Iniziate a percepire l’allungarsi delle giornate e non state più nella pelle: avete voglia di primavera!

Cancro – Il sorriso di un amico vi aiuterà a superare una giornata non proprio serena. Vedrete che andrà meglio...

Leone – Più di un intoppo riuscirà a farvi saltare i nervi. Evitate però di sfogarvi con le persone sbagliate.

Vergine – Ci avete provato, ma non riuscite proprio a non avere il controllo su tutto. Delegare non è il vostro forte.

Bilancia – Oggi un familiare potrebbe aver bisogno di un vostro consiglio: siate sinceri, senza essere troppo duri.

Scorpione – Per le questioni di cuore, la giornata trascorrerà all’insegna dello stupore. L’amore oggi non delude.

Sagittario – Non abbiate fretta di esplorare il mondo intorno a voi. Ogni cosa, infatti, arriverà con il giusto tempo.

Capricorno – In questa giornata piena di energia, dovreste dedicare del tempo a del sano esercizio fisico.

Acquario – Vi trascinate la stanchezza da troppo tempo. Dovreste proprio allentare un po’ la presa e riposare...

Pesci – Questa settimana vi metterà a dura prova. Stringete i denti, non è ancora arrivata l’ora di mollare...

