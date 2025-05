Cosa ci aspetta oggi, 3 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Che siate già accasati oppure ancora single, le stelle sono dalla vostra parte: prendete iniziativa...

Toro: Riprendete le fila della situazione e soprattutto cercate di capire i vostri obiettivi per una vera svolta lavorativa.

Gemelli: Se avete questioni in sospeso in famiglia, passate all’azione senza troppo rimuginare: vi sentirete meglio!

Cancro: L’amicizia, quella vera, trionfa sempre, anche quando la distanza è grande. Risentite subito quella persona.

Leone: Sono i giorni giusti per una bella uscita in compagnia, anche perché in gruppo vi sentite più sicuri.

Vergine: Con grande abilità risolverete molte situazioni: sarà come avere tra le mani una bacchetta magica...

Bilancia: Ben presto saprete avvalervi delle vostre armi migliori: intelligenza e precisione. Non abusatene!

Scorpione: Giorno perfetto per fare grandi progetti, anche se per concretizzarli dovrete aspettare ancora un po’.

Sagittario: Nel caso si presentasse l’occasione, dite di no ad amori fugaci: questa volta proprio non fanno per voi.

Capricorno: Oggi siete senza energie, ma la dolce metà fa di tutto per tirarvi su il morale. Aprite bene gli occhi e le orecchie.

Acquario: Oggi conseguire una vittoria morale non sarà di certo una passeggiata in discesa, ma ce la potete fare.

Pesci: Vi sentite decisamente più disponibili verso il prossimo rispetto a tempo fa. Chiedetevi il perché...

