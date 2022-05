Cosa ci aspetta oggi, 3 maggio secondo lo Zodiaco.

Ariete: Le ambizioni non mancano, e il talento nemmeno. Se riuscirete a coniugare questi due aspetti avrete successo!

Toro: Rivolgendo le giuste attenzioni alla persona di vostro interesse, è probabile che andrà bene... abbiate fiducia!

Gemelli: L’energia che vi contraddistingue può spaventare un partner più sedentario. Mostrate di voler proseguire insieme.

Cancro: Troppo ego non fa bene a nessuno: cercate di modellare il carattere per non sembrare altezzosi. Non temete, sarà facile.

Leone: La sicurezza con cui affrontate le nuove sfide vi rende degni di nota. Avete un animo da leader, e oggi trainerete il gruppo.

Vergine: Che le regole vadano rispettate non è qualcosa di ovvio per tutti. Se assistete a qualche ingiustizia fatelo presente.

Bilancia: Temete troppo il giudizio degli altri, per questo spesso risultate insicuri. Provate a credere di più in voi stessi, sarete più forti.

Scorpione: Testardi fin nel midollo, non cedete di un millimetro sulle cose che avete a cuore. A volte, però, conviene mediare.

Sagittario: La bella stagione si fa sentire e concede lunghe giornate di sole. Per dei veri esploratori come voi è tempo di escursioni.

Capricorno: Vi sentite particolarmente inquieti? Non temete, non c’è nulla di cui preoccuparsi. La giornata passerà in sordina.

Acquario: Siete al contempo grandi contestatori e abili diplomatici. Dovete trovare il modo di far convivere le due nature.

Pesci: Trovate la forza di vincere questo difficile momento. Ne arriveranno di migliori con l’imminente inizio della stagione estiva.

