Cosa ci aspetta oggi, 3 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Cercate di bilanciare la vostra voglia di fare per non sovraccaricarvi troppo: la mente ha bisogno di riposo.

Toro – Tornerete sui vostri passi dopo aver preso una decisione troppo avventata di cui vi siete pentiti.

Gemelli – Qualcosa vi ronza in testa e non riuscite a pensare ad altro. Cercate però di non fossilizzarvi.

Cancro – Scoprire nuovi luoghi è il vostro forte. Presto troverete una meta fantastica per le prossime vacanze!

Leone – La vostra forza risiede nel coraggio, che molti vi invidiano: usate ciò a vostro vantaggio, per una volta…

Vergine – Oggi siete molto irritabili. Anche se avete le vostre ragioni, non potete trattare male tutti quanti...

Bilancia – Dovreste intraprendere un lungo viaggio di consapevolezza per imparare di più su voi stessi. Buttatevi!

Scorpione – Vi aspettano mesi intensi e impegnativi: dovrete mostrare particolare attenzione nei confronti del partner.

Sagittario – Per il nuovo anno vi augurate di conoscere il vero amore. Cominciate a lavorare su voi stessi e tutto arriverà.

Capricorno – Disordine mentale a causa dei troppi impegni. Avreste bisogno di staccare un pochino da tutti e tutto…

Acquario – La musica è la vostra via di fuga dal presente. Mettete le cuffie e pensate a dove vorreste essere.

Pesci – Sapete stare molto bene da soli ma dovete imparare ad accettare la compagnia di chi vi ama.

