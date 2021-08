Cosa ci aspetta oggi, 3 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Abbandonate la malinconia che vi sta accompagnando da molto tempo per vestirvi di nuova vitalità e forza d’animo.

Toro – Sono in arrivo proposte importanti che, però, mineranno la vostra stabilità emotiva. Dovrete scegliere: mente o cuore?

Gemelli – Non vi piace fare piani a lungo termine, preferite vivere alla giornata. A volte, però, un po’ di organizzazione è necessaria...

Cancro – Il periodo è frenetico ma le stelle sono dalla vostra parte! Porterete a casa grandi successi, non dovete accontentarvi.

Leone – Se vi sembra di non essere ascoltati, ribadite la vostra opinione. Non è da voi lasciare che gli altri facciano la voce grossa.

Vergine – Attenzione alle finanze: all’orizzonte c’è qualche spesa imprevista da mettere in conto. Non siate precipitosi!

Bilancia – Essere impulsivi non vi porterà giovamento, meglio riflettere bene sulle prossime mosse da fare per non sbagliare...

Scorpione – Qualche tensione col partner vi mette in crisi in questo periodo. Non andate nel panico, è un problema passeggero.

Sagittario – La vostra forma fisica è smagliante. Ora prendetevi cura anche della psiche, per essere pronti per l’estate!

Capricorno – Se la pressione diventa troppa cercate di staccare la spina almeno per qualche giorno. Un bel weekend di relax?

Acquario – Questi giorni portano qualche questione spinosa da gestire. Non tiratevi indietro ma affrontatele con prontezza e coraggio!

Pesci – Meglio non fare mosse azzardate. Pianificare più del previsto porterà a una maggiore certezza sul posto di lavoro...

