Cosa ci aspetta oggi, 29 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – L’ultima domenica dell’anno è da festeggiare in grande stile: radunate gli amici per una serata unica!

Toro – Tentare di organizzare un viaggio all’ultimo secondo è solo fonte di stress. Rimandate in primavera.

Gemelli – Non è mai facile fare i conti con il passato, ma dovete riuscire ad affrontarlo senza alcun timore.

Cancro – Oggi vi sentite stanchi e appesantiti. Una passeggiata vi aiuterà a ritrovare il benessere del vostro corpo.

Leone – Oggi non riuscite a fare a meno di ammirarvi allo specchio. Vi piacete e non c’è niente di meglio.

Vergine – Avrete tutta l’energia e la carica necessarie per pianificare tanti nuovi e bei progetti per il prossimo anno.

Bilancia – Vi piace fare polemica, però poi dovreste anche proporre un’alternativa, invece di demolire e basta...

Scorpione – Prendetevi una giornata di relax andando in esplorazione di vette innevate e panorami mozzafiato.

Sagittario – Una persona che proprio non riuscite a sopportare vi metterà i bastoni tra le ruote. Agite d’astuzia!

Capricorno – Non riuscite proprio a stare fermi, nemmeno in queste giornate lente. State attenti a non strafare.

Acquario – Stare insieme agli altri vi piace, ma adesso avete proprio bisogno di prendervi qualche momento solo per voi.

Pesci – Se state cercando di fare nuove amicizie, questo è il momento perfetto. Novità in arrivo!

