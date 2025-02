Cosa ci aspetta oggi, 28 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Non tutte le famiglie sono facili da interpretare e sostenere, ma non potete sempre tirarvi indietro...

Toro – Tentate di capire il partner e le ragioni che lo muovono a fare certe scelte prima di criticarlo.

Gemelli – Trovate ciò che davvero desiderate e lottate per conquistarlo. Anche i fallimenti fanno parte del percorso!

Cancro – Non avevate mai provato un sentimento così intenso per qualcuno, ma attenti a non farvi troppi film...

Leone – Il weekend è alle porte e voi non vedete l’ora di divertirvi con gli amici: perché non organizzare una cena?

Vergine – La casa è un disastro e non sapete da dove cominciare per riassettarla? Iniziate dalle cose più semplici...

Bilancia – Tendete a idealizzare eccessivamente il passato, anche quando non era perfetto. Concentratevi sull’oggi.

Scorpione – Cominciare un nuovo percorso lavorativo è proprio quello che ci vuole: non affaticatevi troppo però!

Sagittario – Tornare nei luoghi in cui si è stati bene può causare un forte senso di malinconia. Tranquilli: è normale.

Capricorno – L’irriverenza e il vostro savoir faire naturale sapranno colpire i vostri nuovi amici. Impossibile non amarvi!

Acquario – Con la fortuna come alleata vi sentite di poter fare tutto, magari anche chiedere l’aumento al capo...

Pesci – Entrate in un tunnel di difficoltà e ostacoli da superare. Chiedete una mano agli amici se vi sentite sommersi.

