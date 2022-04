Cosa ci aspetta oggi, 28 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete – A volte le ferite si riaprono e fanno molto male. Forse è il momento giusto per curarle e lasciare che guariscano del tutto.

Toro – Aprire una vostra società vi sembra un sogno lontano. Un passo alla volta e con la giusta intraprendenza riuscirete.

Gemelli – Le persone danno aria alla bocca molto facilmente. Non adeguatevi a loro, a costo di stare in silenzio e sentirvi esclusi.

Cancro – Non tutti i colleghi vi vanno a genio, ma le critiche sono costruttive. Provate ad accoglierle: li ringrazierete.

Leone – “Occhio per occhio dente per dente”: è così che volete vivere? Forse la vendetta non è la soluzione vincente...

Vergine – Fate progetti con la persona che amate. Senza paura, né ansie. Piccoli passi possibili: vi troverete cambiati.

Bilancia – Dire per favore o grazie non è il vostro forte. Provate a educarvi un po’ alla gratitudine, a non dare tutto per scontato...

Scorpione – La poesia non è mai stato il vostro campo, eppure ci sono emozioni che non sapete tirare fuori. Carta e penna vi aiuteranno...

Sagittario – L’indipendenza economica vi è così cara che se solo qualcuno fa qualcosa per voi vi sembra un’interferenza.

Capricorno – C’è qualcuno fra i vostri nuovi amici che fa particolarmente conto su di voi. Mettetevi in atteggiamento di ascolto.

Acquario – Occhio a non lasciarvi inghiottire da pensieri bui. Vi rubano momenti di gioia, mentre la vita è preziosa in ogni minuto!

Pesci – Le persone non ce l’hanno con voi. Liberatevi un po’ da questo terrore, e vedrete che vivrete molto meglio così.

