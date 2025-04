Cosa ci aspetta oggi, 28 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Recentemente avete ferito i sentimenti di un amico. Fate mente locale e, soprattutto, chiedete scusa.

Toro: Si prospetta una giornata ricca di novità e avventure. Come sempre, vi farete trovare pronti!

Gemelli: A volte decidete di vestire i panni di eterni Peter Pan, ma questa maschera non viene sempre apprezzata...

Cancro: Almeno per oggi fate respirare i vostri cari e non sovraccaricateli con lamentele sulla vostra vita.

Leone: Vi piace essere quelli dominanti, è vero, ma, di tanto in tanto, lasciate decidere anche gli altri.

Vergine: Dicono sempre che siete delle “prime donne”. Oggi potete dimostrare che questa è solo una diceria.

Bilancia: Siete maestri nell’equilibrare e gestire i vari ambiti della vita, ma oggi questa abilità verrà meno.

Scorpione: Un imprevisto proverà a mettervi i bastoni fra le ruote, ma saprete districarvi a testa alta fra gli ostacoli.

Sagittario: Rischiate tutto per un’amicizia, un amore o anche solo per non pagare il parcheggio. Ne varrà la pena!

Capricorno: Quando vi chiedono come fate ad avere così tanta autostima, rispondete che il 50% è fingere di averla.

Acquario: Mai rubare il lavoro ai colleghi solo per riempire il proprio tempo. Prima o poi verrete scoperti.

Pesci: È la giornata giusta per dimostrare a tutti il vostro valore e ricordare al mondo di che pasta siete fatti!

