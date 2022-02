Che giornata sarà? Ecco cosa dice lo Zodiaco.

Ariete: Siate più sicuri di voi: avete un animo buono e gentile, quindi non abbiate paura a esporvi maggiormente nel gruppo.

Toro: Per voi le parole sono magiche, quelle scritte su carta, non a voce: così riuscite a comunicare le emozioni più profonde.

Gemelli: Dovreste circondarvi di persone che gioiscono nel caso di un vostro successo. Lo capirete da soli chi è bene alllontanare...

Cancro: A volte nelle canzoni si trovano le risposte tanto cercate, quelle che nel momento del bisogno emergono con chiarezza.

Leone: Avete un particolare talento nel capire chi vi sta di fronte: è una dote preziosa da utilizzare per tutelare le persone care.

Vergine: Un cambio look è ciò che vi serve per portare una ventata di freschezza: che siano i capelli o un nuovo outfit, provate a osare!

Bilancia: Nell’ultimo periodo vi lamentate troppo spesso: iniziare a vedere i problemi da un’altra prospettiva è una buona strategia.

Scorpione: Imparate a non farvi rovinare l’umore per colpa della superficialità di alcuni colleghi, non ne vale proprio la pena.

Sagittario: Arriveranno le soddisfazioni che meritate. Nel frattempo, continuate a lavorare con determinazione su voi stessi.

Capricorno: Magari sarebbe il caso di dedicarvi ai vostri problemi, anziché cercare di risolvere quelli di tutti: stabilite delle priorità!

Acquario: All’apparanza tranquilli e riservati, dentro di voi c’è un fuoco che arde in tutta la sua potenza: è il vostro incredibile coraggio.

Pesci: Credere maggiormente nelle vostre capacità e imparare a rispondere con più vigore alle provocazioni: partite da qui!

© Riproduzione riservata