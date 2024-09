Cosa ci aspetta oggi, 26 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – State cercando di migliorare la qualità della vostra esistenza, e fate bene: perché accontentarsi?

Toro – Al lavoro vi stanno torchiando troppo ma non ve la prendete. Un po’ di diplomazia e ve la caverete egregiamente.

Gemelli – Vi sentirete stranamente vogliosi di qualcosa di diverso, di stuzzicante, che vi permetta di uscire dalla routine.

Cancro – Attenzione: in campo amoroso non confondete il sentimento con quello che è solo desiderio d’evasione.

Leone – Se le cose a lavoro non girano come vorreste, fate il punto della situazione e mettete in atto nuove strategie.

Vergine – Se a livello fisico dovete rallentare un po’, approfittate del prossimo fine settimana per rimettervi in sesto.

Bilancia – Non tutto è tranquillo: qualche nuvola all’orizzonte mette in crisi anche i rapporti affettivi più collaudati.

Scorpione – Qualche disarmonia nella vita sentimentale potrebbe causarvi irritazione: evitate di cadere in polemica.

Sagittario – Chi è stabilmente in coppia si sentirà ancora più unito grazie a un maggior scambio di dolci tenerezze.

Capricorno – Vita sociale e amore oggi potrebbero avere in serbo per voi bellissime sorprese se saprete apprezzarle.

Acquario – Sarà notevole lo spirito d’iniziativa che vi aiuterà a portare a termine una questione che vi preme molto.

Pesci – Accantonate i problemi e andate a divertirvi con gli amici, organizzando insieme qualcosa di insolito.

