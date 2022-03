Ariete – Se non si muove nulla sotto il profilo dei sentimenti, forse dovreste cambiare frequentazioni. Avrete più chance.

Toro – Ogni tanto tornare alle origini e fare una pausa dalla tecnologia può essere un modo per ripristinare la serenità.

Gemelli – Volete sentirvi liberi di spaziare da una frequentazione all’altra, ma qualcuno dovrebbe esserne informato...

Cancro – Sul lavoro è in arrivo una sorpresa che potrebbe stravolgere i vostri piani. Non prendetela come una brutta notizia!

Leone – Avete tanti interessi e non sapete come gestirli. Iscrivervi ad un corso di specializzazione potrebbe essere una buona idea.

Vergine – Non siate troppo severi con i familiari e sul lavoro cercate di rilassarvi. Il destino del Pianeta non è sulle vostre spalle.

Bilancia – Nell’aria c’è tanta voglia di cambiamento, da quando avete deciso di non farvi più condizionare dalle questioni di cuore.

Scorpione – Allontanatevi dal grigiore della città per riscoprire il piacere della solitudine. Gli effetti benefici sull’umore saranno sorprendenti.

Sagittario – Se state pensando di rivoluzionare la vostra vita, valutate ogni dettaglio per non commettere errori irreversibili.

Capricorno – Vedervi così sorridenti è una gradita sorpresa per chi vi sta intorno, ma potrebbe suscitare qualche domanda.

Acquario – Ne avete piene le tasche di una situazione che non sembra in procinto di risolversi. Pensate a un modo per uscirne.

Pesci – Per rimettervi in forze dopo gli affanni degli ultimi giorni, affidatevi a un’intensa seduta di sonno ristoratore.

