Cosa ci aspetta oggi, 26 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Sul lavoro in arrivo grandi soddisfazioni. Cupido è dietro l’angolo per i single; insomma, tutto a gonfie vele anche in amore!

Toro: Oggi vi sentite sottotono, questa settimana non riuscite proprio a ingranare... Forza, è l’ultimo sprint!

Gemelli: È uno di quei giorni in cui sentite la necessità di stravolgere il vostro look: siete pronti a sorprendere di nuovo tutti!

Cancro: Vedete qualche nuvola scura all’orizzonte: forse è ora di migrare verso altri lidi. Seguite la corrente e non dubitate di voi.

Leone: Le giornate scandite dalla routine non fanno per voi: oggi riuscirete a sorprendere voi stessi con un’idea inaspettata.

Vergine: Se il partner non vi riserva le attenzioni che vi aspettate, parlategli con il cuore in mano. Solo così potrà aggiustare il tiro.

Bilancia: La vostra proverbiale indecisione oggi vi porterà davanti a un bivio: non temporeggiate, c’è chi ha bisogno di risposte...

Scorpione: Non accettate un trattamento superficiale e sgarbato: non lo meritate dopo gli sforzi che avete fatto finora.

Sagittario: State per raggiungere i vostri obiettivi e, a un passo dalla meta, iniziate a dubitare di voi? Prendetevi i vostri meriti.

Capricorno: Se la strada è in salita, voi scalate le marce e armatevi di coraggio. Non siete certo abituati a tirarvi indietro. Forza!

Acquario: Il vostro sorriso oggi è contagioso. Portate con voi una ventata di freschezza e tanto buonumore.

Pesci: Non voltatevi indietro a ogni passo: tenete lo sguardo fisso sull’obiettivo, siete più vicini di quanto pensiate!

