Cosa ci aspetta oggi, 25 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Se avete in mente un progetto utilizzate questa domenica per cercare l’appoggio di persone importanti per voi.

Toro – Mettetevi d’impegno e riuscirete a trovare le parole adatte per esprimere al partner ciò che provate davvero.

Gemelli – C’è sempre qualche imprevisto che non consente di arrivare al dunque. Cercate di capire come mai.

Cancro – Dopo una settimana fatta di decisioni importanti e grande lucidità, è giusto che vi concediate del meritato riposo.

Leone – Fate un serio esame e decidete chi non merita le vostre attenzioni! Anche perché siete stanchi di perdere tempo.

Vergine – Domenica di riflessione: affidatevi a un’attenta analisi delle situazioni prima di prendere qualsiasi decisione.

Bilancia – Se siete single guardatevi pure intorno, potreste scoprire che qualcuno sta sviluppando un certo interesse per voi.

Scorpione – Una bella gita fuori porta è quello che ci vuole, anche se il bel tempo sta battendo veramente gli ultimi colpi.

Sagittario – State all’erta, non è più tempo di oziare o di impigrire sui risultati ottenuti. Quindi pronti a ripartire domani.

Capricorno – Siete più spumeggianti e vivaci del solito: tutto quello che potrete strappare alla sorte consideratelo già vostro.

Acquario – Se le cose non girano, tentate un percorso nuovo: riuscirete ugualmente a raggiungere la meta che vi siete fissati.

Pesci – Con un fare insolitamente romantico e molto convincente, riuscirete a strappare al partner un sorriso.

