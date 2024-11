Cosa ci aspetta oggi, 25 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – L’ambiente caotico in cui siete costretti ad agire manda in panne la razionalità, rendendovi meno efficienti.

Toro – Non voltate le spalle a un amico di lunga data. È adesso che si vede la profondità del vostro rapporto.

Gemelli – Il vostro malumore è una reazione naturale a una serie di eventi che non sono andati come vi aspettavate.

Cancro – L’affetto intenso che vi lega alla vostra dolce metà verrà esaltato ulteriormente da un progetto comune.

Leone – Una macchia di malumore sparisce al primo colpo. Siete capaci di aprirvi agli altri e di dare molto.

Vergine – Cominciate a desiderare un drastico cambio di vita. Coltivate il sogno e prima o poi lo realizzerete!

Bilancia – Restate positivi nonostante le circostanze avverse. È un buon modo per superare la tempesta.

Scorpione – Costruite passo dopo passo le certezze che vi servono per mettere a tacere quelli che non hanno creduto in voi.

Sagittario – Finalmente potete permettervi di abbandonare le strategie difensive e giocare d’attacco.

Capricorno – Occupatevi di ciò che vi piace e che vi fa stare bene: il tempo c’è e le cose evolvono di giorno in giorno.

Acquario – Non tutte le amicizie che si mutano in amore hanno un lieto fine: a volte è meglio fare un passo indietro.

Pesci – Se il partner vi suscita spesso nervosismo, non dovreste dargli la colpa, ma riflettere di più su voi stessi...

