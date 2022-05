Cosa ci aspetta oggi, 25 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Vi siete sempre scusati moltissimo nella vita, anche quando non ce n’era bisogno. Ora è tempo di cambiare rotta.

Toro: Ci sono momenti in cui vi sentite senza energia. Eppure una rara serenità vi abita il cuore... Usatela per ricaricarvi appieno.

Gemelli: Giorni favorevoli per prendere decisioni importanti, ma senza fretta! Chi va piano va lontano, ricordatelo!

Cancro: Lasciatevi stupire dalle cose più scontate, e ricordate a voi stessi di avere sempre occhi nuovi per guardare la vita.

Leone: Andando avanti avete l’impressione che gli amici siano sempre meno. Ma non per questo siete soli o meno importanti...

Vergine: L’organizzazione di impegni lavorativi e vita sociale vi sta facendo impazzire. Pensate a una strategia nuova...

Bilancia: A volte vorreste poter tornare bambini per smarcare tutte le preoccupazioni che avete. Forse un modo c’è...

Scorpione: Leggere potrebbe aiutarvi a ritrovare le parole che sentite di aver perso. E le storie vi riporteranno a credere all’impossibile...

Sagittario: Il tempo per sognare non dovrebbe mai finire. Se possibile, dove andreste? Forse più vicino di quanto pensiate...

Capricorno: Non potete vivere in eterno chiedendovi se ogni scelta sia giusta. L’amore è un salto, buttatevi! Per la felicità.

Acquario: È vero, avreste una marea di opzioni alternative. Ma quale progetto vi fa più battere il cuore? Al di là delle paure..

Pesci: Abbiate il coraggio di fidarvi della persona che avete accanto. Il cordone ombelicale va tagliato, prima o poi...

© Riproduzione riservata