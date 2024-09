Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle!

Ariete: Siete sempre sul pezzo quando si tratta di relazioni, ma qualche volta fareste meglio a contenervi...

Toro: Sprecate tantissime energie nel tentativo di fare tutto perfettamente. A volte, invece, l’imperfezione è arte.

Gemelli: Non ce la fate proprio a non essere sinceri con i vostri amici: è un duro lavoro, ma per fortuna ci siete voi.

Cancro: Avete tutto il diritto di prendervi del tempo per pensare, ma usatelo bene: fatevi consigliare...

Leone: Quando siete al centro dell’attenzione tirate fuori un bel caratterino, attenti a non causare troppi danni però...

Vergine: Trascorrete così tanto tempo a lamentarvi che non vi accorgete delle cose belle che ci sono nella vostra vita!

Bilancia: Siete molto premurosi con coloro che vi stanno a cuore, ma ritagliatevi del tempo anche per voi...

Scorpione: Non siete mai stati così fieri di voi stessi come oggi: festeggiate e non pensate alle preoccupazioni.

Sagittario: Durante questa giornata rimarrete piacevolmente sorpresi dal consiglio di una persona a voi cara.

Capricorno: Vi fanno infuriare le pretese, ma spesso non sapete come reagire. Un semplice “no” basterebbe...

Acquario: A volte rischiate di perdere delle occasioni preziose solo perché troppo attaccati ai vostri principi.

Pesci: Lavorare, sistemare la casa, vedere gli amici. Le giornate volano via veloci per voi, rinunciate a qualche obbligo.

