Cosa ci aspetta oggi, 24 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Non sapete come persuadere un amico? Il primo step è credere di più nelle vostre capacità di convincimento.

Toro - I vostri amici hanno molta stima nei vostri confronti. Buon per voi: nel vostro gruppo vi sentite alla grande!

Gemelli - Al posto di rifiutare subito un verdetto, provate a capire le ragioni di un “no” per trasformarlo in un “sì”.

Cancro - Anche se può apparire scontato, avere un piano B aiuta ad affrontare con maggiore tranquillità il piano A.

Leone – Non sapete se fidarvi di un parere altrui. Forse è meglio provare di persona prima di esprimere una preferenza.

Vergine - Non dovete farvi problemi se qualcosa non vi piace: si può anche non accettare e proporre un’alternativa...

Bilancia - Siete sempre di corsa, agite di fretta e avete paura di perdervi qualcosa per strada. Chiedete una mano...

Scorpione - Se vi sentite bloccati su una mansione o un progetto, distaccatevi e tornateci più tardi, a mente fresca.

Sagittario - Se la giornata è noiosa, riflettete su cosa trasformare in una gara con voi stessi per renderla più divertente.

Capricorno - Ultimamente è come foste in una bolla tutta vostra. Tenetevi più informati su ciò che succede intorno a voi!

Acquario - Un sano dibattito insieme ai vostri amici potrà aiutarvi a notare alcuni dei dettagli su cui stavate sorvolando.

Pesci - Abbiate più consapevolezza delle energie e del tempo a disposizione per evitare di essere dispersivi.

