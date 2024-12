Come trascorrerete la Vigilia di Natale? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Pensieri offuscati nella mattinata. Evitate di prendere decisioni affrettate o potreste commettere errori.

Toro: Che dire, la Vigilia è il vostro giorno preferito. Se per gli altri non è così, non fatene un dramma, però.

Gemelli: Non lasciate che le paure vi annebbino la prospettiva sulle cose. Non andrà tutto a rotoli come pensate.

Cancro: Vi sentite un po’ appiattiti dagli impegni di questi giorni. Per stare meglio trovate il tempo per i vostri hobby.

Leone: Prendere una decisione non è mai semplice, ma oggi riuscirete a capire al primo colpo cosa fare.

Vergine: Meno uno al Natale e non state nella pelle. Stasera finalmente potrete veder aprire i vostri regali!

Bilancia: Oggi è il giorno giusto per prendervi cura degli altri, ma non trascurate nemmeno voi stessi!

Scorpione: Ricercate sempre la spontaneità del momento, per questo fate regali che stupiscano in maniera sincera.

Sagittario: Essere sempre sulla difensiva potrebbe rendervi più duri di quanto pensiate. Provate ad ammorbidirvi.

Capricorno: Il successo vi sta dando alla testa, rimanete con i piedi per terra. Sarà una giornata tranquilla.

Acquario: L’agitazione per l’arrivo del Natale sale. Trovate il modo per non farvi stressare dall’organizzazione.

Pesci: Abbracciare e comprendere i propri limiti è importante quanto saper apprezzare i propri pregi.

