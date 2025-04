Cosa ci aspetta oggi, 24 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete: L’umore non è dei più brillanti, ma coltivate la vita sociale per non perdere i contatti che avete stabilito.

Toro: Se siete davvero innamorati, sorvolate sulle piccole divergenze che possono aprire discussioni inutili.

Gemelli: Affrontate un periodo di introversione in cui sarà piacevole e profittevole coltivare i vostri interessi.

Cancro: Le divergenze di opinione vi rendono insofferenti all’ambiente lavorativo. Prendetevi un giorno di pausa.

Leone: I periodi più tormentati hanno il pregio di portarci a considerare diversamente le situazioni. Provateci.

Vergine: Messaggi inattesi vi mettono di ottimo umore e aprono prospettive intriganti. Volete rispondere?

Bilancia: I tempi sono maturi per mettere in pratica un’idea, ma siete reticenti a passare dalle parole ai fatti.

Scorpione: Una rigida organizzazione vi terrà al riparo da possibili imprevisti sul lavoro. Siete in una botte di ferro.

Sagittario: Un progetto di viaggio rimandato da tempo potrà realizzarsi grazie alla preziosa collaborazione di un amico.

Capricorno: Non lasciatevi prendere la mano da incertezze e non agite con impulsività: aspettate che passi!

Acquario: Attenzione e disponibilità riescono ad attirare l’attenzione di chi vi sta attorno più delle azioni plateali.

Pesci: Avete voglia di una cenetta romantica con il partner? Non aspettate che sia lui a proporvela!

