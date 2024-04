Cosa ci aspetta oggi, 24 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Non fidatevi troppo dei buoni presentimenti: specialmente oggi, mantenete lo sguardo fisso sui fatti concreti.

Toro: Non avreste mai pensato che la vita prendesse questa piega. Ora è il momento di cavalcare l’onda!

Gemelli: Il cuore vi si stringe per quella persona che in questo momento è in difficoltà. Potete fare qualcosa: chiamarla.

Cancro: Siete grati a tanti colleghi che vi tengono su di morale, rasserenando la vostra anima un po’ troppo seria.

Leone: Prendervi cura di chi di solito fate fatica a sopportare è un buon allenamento per la felicità. Provateci!

Vergine: Custodite gelosamente ricordi che però vi fanno male. Forse è ora di dare voce a tutto questo e liberarvi...

Bilancia: Su quella situazione che vi provoca ansia sospendete per un momento il giudizio. Le cose sono diverse...

Scorpione: Qualunque sia il problema che vivete sul luogo di lavoro sapete bene che non è inaffrontabile. Avanti!

Sagittario: Conquiste e delusioni ormai vi hanno forgiato: ora siete pronti per iniziare una vera avventura con l’amore.

Capricorno: Potrebbe cambiare qualcosa in quella vecchia relazione d’amicizia spenta da tempo. Siete pronti?

Acquario: Oggi qualche dubbio vi assillerà l’animo, rendendovi un po’ insicuri. Non fatevi sopraffare, siete più forti di così!

Pesci: Gli eventi non sono andati esattamente come pensavate. Eppure, ora qualcosa di nuovo è lì pronto a sorprendervi.

