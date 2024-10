Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Troppo spesso avete dato per scontata la vicinanza e l’affetto del vostro partner. Attenti a svalutarlo...

Toro: Ritrovare qualcosa che temevate di aver perso potrebbe migliorare questa giornata partita col piede sbagliato...

Gemelli: Emergerà il vostro lato più romantico al pensiero di dover organizzare una sorpresa al partner. Forza!

Cancro: Presto potreste trovarvi ad affrontare un contrasto sul lavoro. Agite con diplomazia e razionalità.

Leone: Non bisogna essere troppo impulsivi nelle decisioni importanti: ricordatelo al prossimo bivio che incontrerete.

Vergine: La creatività non sarà mai il vostro forte, ma forse potete elaborare un progetto più elastico per il lavoro...

Bilancia: Gioite alla faccia di chi vi ha sempre criticato: finalmente godrete del successo meritato e a lungo atteso.

Scorpione: Fate scorta di pazienza perché potreste averne presto bisogno. Che ne dite di un po’ di meditazione?

Sagittario: Sarete sempre le persone più originali del vostro gruppo di amicizie. Ricordate di andarne fieri!

Capricorno: Non dimenticate di concentrarvi solo su ciò che volete, e non su ciò che gli altri desiderano per voi.

Acquario: Andrete presto incontro al grande amore che avete sempre sognato. Tenete gli occhi ben aperti...

Pesci: La malinconia autunnale si fa sentire. Perché non organizzate una serata a base di giochi da tavolo?

