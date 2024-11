Cosa ci aspetta oggi, 23 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Dovreste cercare di ascoltare di più le persone che vi stanno vicino. Stanno solo cercando di aiutarvi...

Toro: La giornata vi sorride, avvolta da un’aura di inaspettata positività: meglio approfittarne il più possibile!

Gemelli: La vostra mente è bella attiva, ma il vostro corpo vi chiede una tregua. Prendevi del tempo per riposare.

Cancro: In questa giornata ostica fidatevi ciecamente del vostro istinto. Sarà per voi un faro guida in tutte le difficoltà!

Leone: In amore vivete di un momento magico. Non approfittatene troppo però, perché le sorprese non mancano mai...

Vergine: In tutta questa confusione, meglio se riflettete su come organizzare meglio il tempo a vostra disposizione.

Bilancia: Dovreste smetterla di prendervela così tanto per delle sciocchezze. Suvvia, perché non lasciate correre?

Scorpione: Anche oggi, come sempre, siete particolarmente intuitivi. Una dote che si rivelerà utile prossimamente...

Sagittario: Avete in voi un’energia contagiosa pronta per essere sprigionata. Il lavoro vi premia, ma occhio a non strafare.

Capricorno: Riflettete meglio sulle vostre scelte: il lavoro è impegnativo, forse è il caso di iniziare a guardarsi intorno...

Acquario: In questa giornata lasciatevi andare a quello che deve succedere: se lo farete, qualcosa vi sorprenderà!

Pesci: Avreste proprio bisogno di rallentare un po’: la salute si rivela comunque stabile, ma fate attenzione...

