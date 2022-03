Cosa ci aspetta oggi, 23 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Sensibilità ed energia sono a vostra disposizione per liberarvi da una situazione stagnante.

Toro – Il settore degli affetti e dei rapporti interpersonali comincia a portarsi adesso in primo piano rispetto al lavoro.

Gemelli – La vostra giornata sarà ricca di riflessioni e valutazioni che promettono di sistemare ciò che non va.

Cancro – Anche se vivete la più armoniosa storia sentimentale, sentite forte il bisogno di essere apprezzati dal partner.

Leone – Intralci nel lavoro e possibili imprevisti economici non devono farvi desistere dal realizzare quel progetto.

Vergine – C’è la possibilità di stringere nuovamente tra gli amici qualcuno che in passato si era defilato o comportato male.

Bilancia – Nel lavoro diffidate delle proposte troppo facili. E lasciate da parte il momentaneo pessimismo che potrebbe farvi vedere tutto nero.

Scorpione – Se ve lo potete permettere, oggi non guasterà davvero il relax e qualche ora di sonno in più.

Sagittario – La complicità familiare sarà un aiuto prezioso per affrontare eventuali problemi: vi farà sentire protetti e incoraggiati.

Capricorno – Serata e nottata sono da vivere intensamente con chi amate, lasciandovi trasportare dall’ardore dei sensi.

Acquario – Non acuite i conflitti con amici o colleghi che, per carattere e storia personale, hanno idee che non condividete.

Pesci – L’amore e i sentimenti sono straordinariamente forti e così intensi da non consentirvi il minimo riposo.

