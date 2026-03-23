Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 23 marzo 2026.

Ariete: La vostra natura passionale è in primo piano oggi, ma attenzione, cercate di non essere troppo irruenti.

Toro: Oggi sarete molto concreti, sul lavoro procedete spediti anche se rimangono questioni in sospeso.

Gemelli: L’armonia di coppia torna a splendere e le incomprensioni dei giorni scorsi vengono spazzate via.

Cancro: Puntate sulla diplomazia, in amore riflettete prima di agire; sul lavoro gestite le vostre idee con competenza.

Leone: Le stelle sono dalla vostra parte ma non la voglia di avere a che fare con le persone: concedetevi tempo.

Vergine: Oggi lasciatevi trasportare senza opporre resistenza. Se i capi al lavoro sono stati pesanti, fate correre.

Bilancia: Saturno vi spinge a dedicare più tempo alla casa e alla famiglia. Almeno sul lavoro, preservate il buon senso.

Scorpione: Se quel dolore persiste, meglio affidarvi ad uno specialista subito prima che sia troppo tardi. Non patite!

Sagittario: Sentite il bisogno di spaziare, ma la mente è affaticata. Meglio se vi godete la concretezza degli affetti.

Capricorno: Non è una giornata da record di produttività, e va bene così. Meglio se vi ritirate con poche persone fidate.

Acquario: Nel vostro stato, è la giornata perfetta per cucinare qualcosa per chi amate o per fare una piccola sorpresa.

Pesci: Oggi siete un vulcano di idee. La vostra creatività è al massimo, quasi “ingombrante”. Sfruttatela!

© Riproduzione riservata