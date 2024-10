Cosa ci aspetta oggi, 22 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: A cosa vi serve il rancore, se non a rimuginare sul passato? Pensate invece al futuro che vi attende.

Toro: Tralasciate troppo spesso le cose importanti della vostra vita e vi perdete in quisquilie. Datevi delle priorità!

Gemelli: Litigare con il vostro collega preferito per una presunta penna rubata non è eccessivo? Siate razionali.

Cancro: Avere una famiglia numerosa è sempre stato il vostro sogno. Se i piani sono cambiati, parlate con il partner...

Leone: Vi sembra di esservi persi per strada inseguendo i vostri obiettivi? A volte è questione di prospettive...

Vergine: Vedere gli altri andare avanti e ottenere successi vi crea ansia? Ognuno ha il suo percorso, ricordatelo!

Bilancia: Notate una certa insofferenza nel partner a dirvi i suoi problemi? Create un clima di ascolto sincero...

Scorpione: Avete sempre visto le cose in bianco o in nero, ma potreste vederle presto in tante sfumature diverse...

Sagittario: Trionfate all’idea di un vostro progetto lavorativo che, dopo tanti sforzi, finalmente vede la luce. Ottimo!

Capricorno: Dentro di voi avete sempre saputo quale fosse la vostra strada. Perché non combattete per ciò che volete?

Acquario: Dopo tanto tempo da single vi sentite soli? Ricordate che il tempo che passate con voi stessi è prezioso.

Pesci: Avete bisogno di rivedere al più presto le vostre priorità. Concentratevi su ciò che vi fa stare davvero bene!

