Cosa ci aspetta oggi, 22 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete - La fretta non vi porterà a raggiungere i risultati sperati! Cercate di seguire un percorso lineare e ne uscirete vincitori!

Toro - State attirando numerosi sguardi, sarà quell’alone di mistero che sembra non lasciarvi mai? Qualcuno vi trova intriganti...

Gemelli - Niente sensi di colpa, oggi è il vostro giorno! Potete essere voi stessi al 100%, chi vi circonda di certo non vi giudicherà.

Cancro - Non starete trascurando un po’ troppo la sfera affettiva e quella amorosa? Ricordate: non si vive di sola razionalità.

Leone - A volte prendete a morsi la vita, in altre occasioni la sfiorate appena. È giusto così, non dovete sempre andare al massimo.

Vergine - Vi piace rifugiarvi nel vostro mondo per dimenticare qualche problema di troppo che non vi lascia in pace. Oggi potete farlo!

Bilancia - Non abbiate paura di perdere l’orientamento: che vi troviate nel folto del bosco o in mare aperto, la vostra bussola vi guiderà.

Scorpione - A volte quando pensate al futuro provate un senso di vertigine e smarrimento, ma non tutto deve essere limpido fin da subito.

Sagittario - Chi vi sta vicino capisce subito se c’è qualcosa che non va, non cercate di nasconderglielo o finirete per ferirvi...

Capricorno - Oggi è la giornata giusta per fare un po’ di movimento: fuori o dentro casa, mettete in moto i muscoli dormienti!

Acquario - Tutti i vostri problemi svanirebbero se solo aveste un po’ più di fiducia nelle vostre capacità. Credete in voi stessi un po’ di più!

Pesci - Non allontanate chi sta provando in ogni modo a confortarvi... Anche voi, ogni tanto, avete bisogno di un supporto.

© Riproduzione riservata