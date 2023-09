Cosa ci aspetta oggi, 21 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – L’autunno è alle porte e lo stato d’animo risente delle giornate più brevi. Dovete ritrovare il vostro ardore.

Toro – L’eros è nel pieno della sua fortuna, ma sfruttatelo con attenzione. Meglio rimanere nella zona di comfort.

Gemelli – Con il vostro fascino incantate parenti e amici riuscendo così a superare anche i momenti peggiori. Sfruttatelo.

Cancro – Le influenze della luna vi fanno connettere con il vostro partner. Passione e armonia regnano sovrane.

Leone – Non è il giorno per agire in maniera impulsiva, soprattutto nelle scelte finanziare. Trattenetevi e aspettate.

Vergine – Stakanovisti per scelta, avete bisogno di staccare. Il prossimo weekend dimenticate il lavoro per una volta.

Bilancia – Comincia il vostro periodo fortunato. Abbandonate i malumori degli altri e concentratevi su voi stessi.

Scorpione – Si innalza il vostro buonumore e parallelamente aumenta la voglia di fare e realizzare nuovi progetti.

Sagittario – Oggi provate a immedesimarvi nella persona che desiderate conquistare, la vedrete in modo nuovo.

Capricorno – I prossimi risultati lavorativi saranno di buon livello, ma non dovete accontentarvi. Sarete ben ripagati.

Acquario – È il momento di progettare importanti cambiamenti con la vostra metà. Non dovete avere dubbi.

Pesci – Ci sono possibilità in vista per un viaggio che potrebbe cambiarvi la vita. Non siate suscettibili e accettate.

