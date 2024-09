Cosa ci aspetta oggi, 21 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Temete sempre di ferire gli altri con la vostra onestà, ma è sempre meglio di raccontare loro il falso.

Toro – Ora vi sembra giunto il momento propizio per una vera svolta nella vostra vita: non abbiate timore!

Gemelli – Migliorare nella comunicazione con gli altri vi aiuterà a non essere più fraintesi da chi non vi conosce bene.

Cancro – Conoscete i punti deboli del partner: attenti a non stuzzicarli eccessivamente durante i litigi più tesi.

Leone – Oggi vi servono tutte le vibrazioni positive possibili per affrontare una giornata importante sul piano emotivo. Forza!

Vergine – Il rigore non sembra mai abbandonarvi, eppure se vi lasciaste un po’ andare non sarebbe così male...

Bilancia – Basterebbe una giornata con i vostri migliori amici per farvi passare la malinconia che provate oggi...

Scorpione – Sentite di non appartenere a nessun luogo: non vi resta che viaggiare finché non troverete quello giusto!

Sagittario – Amare in maniera condizionata porterà a voi e il partner una fiducia sincera e un grande affiatamento.

Capricorno – Ritrovare vecchie foto e lettere di un amore passato vi porterà a trascorrere una giornata tra i ricordi...

Acquario – Contate i minuti che mancano al vostro appuntamento romantico. Vietato sfigurare o essere noiosi!

Pesci – Prima di accettare un invito a una grigliata la prossima volta vi conviene informarvi su chi siano gli altri invitati...

