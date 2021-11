Cosa ci aspetta oggi, 21 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Tante piccole questioni da sistemare meritano un po’ d’attenzione. Non sbuffate e affrontatele con spirito costruttivo.

Toro: Tutto sta succedendo all’improvviso dentro e fuori di voi. Non fatevi impressionare dall’instabilità di questo momento.

Gemelli: Questa domenica è un giorno ideale per prendere una decisione o per buttarvi in qualche nuova iniziativa.

Cancro: Preparatevi a un’esplosione di vitalità, di entusiasmo, di vivacità personale, di attivismo: non starete mai fermi.

Leone: Gli ostacoli da superare non saranno proibitivi, ma sarete voi stessi a ingigantire le difficoltà, se cederete al pessimismo.

Vergine: Lascerete che la fantasia vi prenda la mano per escogitare qualcosa che vivacizzi il ménage di coppia.

Bilancia: I problemi che vi affliggono in questo momento non sono così gravi ed è facile trovare soluzioni. Non perdete la calma.

Scorpione: Se siete single, prima di accettare un invito cercate di capire se la persona che vi corteggia vi interessa veramente.

Sagittario: Inutile piangere sul latte versato quando guardate il vostro portafoglio. Moderate i vostri entusiasmi troppo costosi.

Capricorno: Oggi vi siete svegliati motivati, forti, allegri e pieni di fiducia! Mantenete questa energia per tutta la giornata.

Acquario: Ansia e irrequietezza da calmare al più presto, se non volete che l’agitazione rovini la vostra domenica.

Pesci: Non si esclude la possibilità di un bel colpo di fulmine, con il potenziale per sfociare in un rapporto stabile e duraturo.

