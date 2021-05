Cosa ci aspetta oggi, 21 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Quel vostro amico vi ha giocato un tiro mancino. Non ribollite come una pentola a pressione, ma parlategli apertamente.

Toro: Siete sulla buona strada per trovare quella calma e serenità che tanto cercavate. Non buttatela via così...

Gemelli: Avete scoperto che con una persona passate dei gran bei momenti di spensieratezza. Non lasciatevela sfuggire.

Cancro: Non siete ancora del tutto tranquilli. Parlate con il vostro partner o qualcuno di fiducia di quella cosa che vi perseguita.

Leone: Siete lanciati verso un nuovo progetto e i risultati non tardano. Non perdete questo entusiasmo e la vostra energia.

Vergine: È arrivato il momento di fare i conti con una situazione scomoda. Tirate fuori la vostra determinazione.

Bilancia: Siete sempre restii a sbilanciarvi troppo. Ma a volte risulta necessario prendere una posizione che non sia nel mezzo.

Scorpione: Forse un nuovo taglio di capelli o un cambio nel vostro look vi aiuterà a dare quella scossa che tanto cercate.

Sagittario: State mantenendo in precario equilibrio più situazioni, ma tenere il piede in due scarpe non fa bene a nessuno.

Capricorno: Anche se non lo fate volontariamente, a volte ferite chi vi sta intorno e cerca di aiutarvi. Accettate il loro supporto.

Acquario: Quell’offerta vi alletta molto, ma non siete del tutto convinti. Discutetene con chi potrebbe consigliarvi al meglio.

Pesci: State recuperando il sonno ristoratore, ma comunque ci sono volte che la mattina vi svegliate affaticati.

