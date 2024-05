Cosa ci aspetta oggi, 21 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Il troppo orgoglio in famiglia è sempre una debolezza, non cercate di spacciarlo per un punto di forza.

Toro – Le tensioni professionali si allentano con il passare delle ore. Basta poco per volgere la giornata al meglio.

Gemelli - Non permettete a nessuno di guastarvi l’umore e continuate a lavorare per raggiungere i vostri obiettivi.

Cancro - L’eccessiva emotività di questi giorni vi rende imprudenti, portandovi a commettere errori grossolani.

Leone - I progetti non mancano, ma la fatica inizia a farsi sentire. Provate a lasciare da parte le manie di grandezza.

Vergine - Sfruttate le occasioni di confronto: l’irrequietezza che avvertite potrebbe sciogliersi come neve al sole.

Bilancia – Se di recente vi è capitato di discutere sul lavoro, da oggi potrete riscoprire il gusto della collaborazione.

Scorpione - Le dimostrazioni di affetto non sono mai di troppo e tengono vive anche le coppie un po’ stanche.

Sagittario - La splendida forma fisica che possedete va messa al servizio di attività all’aria aperta: sport o ginnastica.

Capricorno - Analizzate il vostro stato d’animo. Esso è l’indicatore più sincero di quello che sentite davvero nel cuore.

Acquario - Non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi, tutto procede al meglio. Eppure l’insofferenza del partner è evidente.

Pesci - Grande momento per chi è innamorato: le sensazioni forti sono ciò che vi serve per mollare gli ormeggi.

