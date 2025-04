Cosa ci aspetta oggi, 21 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Oggi contate fino a tre prima di esprimervi su una questione delicata. Eviterete di ferire più di qualcuno.

Toro: I momenti di dubbio sono normali in questa fase della vostra vita, ma non per questo dovete tirarvi indietro.

Gemelli: In famiglia vi darà da pensare una discussione animata, ma non temete: la crisi può portare a una rinascita.

Cancro: L’intesa di un tempo sembra essere volata via, eppure sta a voi riaccendere la fiamma. Non risparmiatevi...

Leone: Un progetto autentico fa bene anche a chi vi sta attorno. A piccoli passi riuscirete a fare la differenza.

Vergine: Fidatevi di voi stessi e non lasciate che vecchie storie pregiudichino nuove possibilità. Dovete buttarvi!

Bilancia: Il senso di colpa è una fatica inutile: perché piuttosto non fate pace con la vostra umanità? Liberatevi.

Scorpione: Oggi non lasciatevi scalfire da un commento pungente. Ricordate: tutti i nodi vengono al pettine.

Sagittario: Vi ritrovate a fantasticare su mete lontane: perché non programmare la prossima vacanza?

Capricorno: “La notte porta consiglio”: arrivate a fine giornata e affrontate quel problema con calma domani.

Acquario: Avete detto un sì di troppo e ora non sapete come uscirne. Siate sinceri, ma mantenete la parola data.

Pesci: “Tutto fumo e niente arrosto”: continuare a parlare di quel problema non vi aiuterà a risolverlo. Agite!

