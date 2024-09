Cosa ci aspetta oggi, 20 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Avete voglia di leggerezza e socialità, ma non dovrete essere troppo rigidi se volete evitare malumori.

Toro: Dovete fare i conti con le vostre preferenze alimentari che non sono, per la salute, la scelta migliore.

Gemelli: Le giornate che si accorciano e il clima di fine estate vi portano a viaggiare lontano con il pensiero.

Cancro: Il potere di agire che possedete vi sarà utile in seguito a una situazione nella quale vi ritroverete incastrati.

Leone: Non accettare l’opinione altrui per partito prese non vi fa onore. Valutate la situazione con razionalità.

Vergine: Le ore sembrano non bastare mai a chi, come voi, ha in programma troppe cose da fare.

Bilancia: L’atmosfera placida della giornata vi donerà emozioni intense, da condividere con chi amate.

Scorpione: Siete passionali, le vostre storie d’amore sono potenti, ma attenzione a non ferire chi crede in voi.

Sagittario: Una giornata all’insegna dei programmi futuri: prendete carta e penna e lasciatevi guidare dalla fantasia!

Capricorno: La vostra testa viaggia più veloce delle parole e i vostri piedi camminano a un metro dal suolo. Sarà l’amore?

Acquario: La salute è ben salda, ma il vostro punto debole è la pelle. Attenzione al sole e alle scottature.

Pesci: La vostra indole curiosa vi porta spesso a mettere il naso in situazioni che rischiano di compromettervi.

© Riproduzione riservata