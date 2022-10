Cosa ci aspetta oggi, 20 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Tempo di organizzare un fine settimana in compagnia per ripagarvi degli sforzi dell’ultimo periodo. Dove andrete?

Toro – Con gli anni avete sviluppato una grande capacità di accogliere gli altri. Forse le vostre ferite sono servite...

Gemelli – Ogni cosa ha il suo tempo, perché vi ostinate? Imparate a rispettare i desideri del partner...

Cancro – In questo periodo dell’anno avete l’impressione che il tempo non passi mai. Ma cambiare atteggiamento?

Leone – In ufficio i pettegolezzi stanno dilagando. Tiratevene fuori evitando di parlare male di chi non è presente.

Vergine – Il rapporto difficile con i familiari non vi lascia tranquilli un secondo. Trovate momenti tutti vostri per riposarvi.

Bilancia – In questa settimana vi aspetta una grande sfida. Prendetela come occasione per smussare la vostra rigidità.

Scorpione – Cercate di connettervi con i silenzi della natura almeno nel fine settimana. L’ufficio può fare molto rumore nell’anima.

Sagittario – Si sta avvicinando una tappa fondamentale della vostra vita. Non abbiate paura, fidatevi delle vostre capacità.

Capricorno – Concedetevi qualche coccola di shopping in questi giorni. Magari assieme a un’amica con cui vi trovate bene.

Acquario – Le vacanze estive vi hanno lasciato il cuore ammaccato e ferito. Niente paura: un nuovo inizio è dietro l’angolo...

Pesci – Riprendete in mano la scrittura. Sapete che è la vostra migliore arma per fare chiarezza fra pensieri e preoccupazioni.

