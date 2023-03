Cosa ci aspetta oggi, 20 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Il modo migliore per superare certi dissapori con i vostri cari sarà semplicemente far sbollire la rabbia.

Toro - Può capitare di non sentirsi appagati sul lavoro o nella relazione, ma non prendete decisioni avventate.

Gemelli - Mostratevi sempre allegri con il partner, e riuscirete ad ottenere cose che fino ad oggi pensavate impossibili.

Cancro - Tante nuove idee arrivano in continuazione e trovate persone ben disposte a realizzarle insieme a voi!

Leone - Allettati da una proposta che ritenete vantaggiosa, dimostrerete di essere all’altezza della situazione.

Vergine - I rapporti con i famigliari sono un po’ tesi ultimamente, specie quando toccano determinati argomenti.

Bilancia - Mostrate il vostro profilo migliore, dimostrate di saper sorridere; vi sentirete meglio e sarete più appagati.

Scorpione - Sapete con precisione dove volete arrivare, ma dovrete attendere che si presenti l’occasione giusta per agire.

Sagittario - Al lavoro le idee e l’entusiasmo non mancano, ma è meglio dosare le energie per non sciupare tutto.

Capricorno - Alcuni di voi, con il minimo sforzo, riusciranno portare a termine una trattativa ritenuta impossibile.

Acquario - Incontrate nuove persone, alcune saranno utili per il lavoro, altre compagnie divertenti per il tempo libero.

Pesci - Oggi tutto andrà alla grandissima! Riuscirete a sbloccare una situazione difficile con decisioni rapide.

