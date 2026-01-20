Ariete – Oggi ritroverete il giusto slancio: la giornata vi porterà il coraggio che serve e una scelta chiara da prendere.

Toro – Vi sembra che si stia per chiudere un cerchio? Arriverà una spinta che rimetterà in moto i vostri progetti.

Gemelli – Oggi sarà importante per voi ritrovare una certa calma: una piccola novità vi darà equilibrio e idee solide.

Cancro – Tendete a proteggere sempre ciò che amate, ed è giusto continuare a farlo. Occorrono però piccoli passi...

Leone – Siete all’estrema ricerca di movimento: oggi un incontro illuminerà le prossime mosse che avete in mente.

Vergine – Riacquisite grande ritmo e un passo veloce: finalmente una notizia sbloccherà delle decisioni rimandate.

Bilancia – In questa giornata ascoltate a pieno l’intuito: qualcosa vi dice che sono in arrivo segnali utili per un “sì”.

Scorpione – Momento perfetto per chiarire un nodo spigoloso. Provateci subito con un dialogo che riapra spiragli...

Sagittario – In questo periodo brillate di una luce che non avete mai avuto. L’impegno dà risultati rapidi e gratificanti!

Capricorno – Sarebbe il caso di cambiare atteggiamento. Non temete, anche solo l’intenzione verrà premiata!

Acquario – State accusando un po’ di difficoltà, ma voi siete bravi a sistemare incastri. Fatelo e si aprirà una strada...

Pesci – Giornata perfetta per recuperare le energie perdute. Prendete fiato, vi aiuterà a riordinare il caos mentale.

