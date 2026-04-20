Cosa dicono le stelle per il 20 aprileLa giornata segno per segno
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Ariete – Sorprese e imprevisti all’ordine del giorno, ma starà a voi decidere le sorti di ciò che oggi vi accadrà.
Toro – I progetti che avete messo in piedi non vanno secondo i calcoli? Siate pronti a stupirvi!
Gemelli – L’organizzazione non vi manca, l’empatia verso i colleghi invece scricchiola. Lavorateci su, in questi giorni...
Cancro – Gli errori passati, a un certo punto vanno lasciati andare, soprattutto se siete solo voi a farvene una colpa.
Leone – Fare orecchie da mercante non vi aiuterà a migliorare la situazione: ascoltate quello che vi dice il cuore!
Vergine – Non amate essere messi al secondo posto? Cominciate a mollare il controllo su chi amate veramente.
Bilancia – Inguaribili romantici, non sapete dire di no alla dolce metà. Ma non sempre tutto è concesso, pensateci.
Scorpione – Trattenete l’entusiasmo per un po’: il momento ideale non è ancora arrivato, ma si paleserà presto.
Sagittario – Le stelle sembrano volervi rivelare qualcosa, ma non sapete bene come interpretare il messaggio...
Capricorno – Oggi vi sembrerà che tutti tramino contro di voi. Provate a cambiare prospettiva e la giornata migliorerà.
Acquario – Il cuore vola lontano: se le scogliere irlandesi idealmente vi conquistano, considerate di fare un viaggio.
Pesci – La stagione vi aiuta a sognare, ma attenzione a non esagerare. La realtà potrebbe persino essere migliore.