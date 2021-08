Cosa ci aspetta oggi, 20 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Gli affari stanno andando a gonfie vele in questo periodo e c’è ancora margine di miglioramento! Non tiratevi indietro.

Toro – Chi vi propone di stravolgere la vostra vita per amore non vi conosce abbastanza. Rimanete saldi sulle vostre idee...

Gemelli – Finalmente potete godervi un po’ di meritato riposo. I pensieri e le incombenze si ripresentano? Scacciateli via, ora non c’è posto.

Cancro – L’inizio di una nuova avventura è sempre più vicino e voi non vedete l’ora di salpare verso nuove mete inesplorate!

Leone – Uno sguardo, le prime conversazioni, uno scambio di messaggi... Sembra che vada tutto a gonfie vele per voi in amore!

Vergine – L’umore è alto e non lascia spazio per le preoccupazioni. L’estate vi rigenera, sarà l’avvicinarsi del vostro compleanno...

Bilancia – Amate essere sempre in ordine e, in questo periodo, state sviluppando una passione per i profumi. Abbondate!

Scorpione – Amuleti, gadget, ferri di cavallo... Avete moltissimi portafortuna ma ciò che vi serve è un’iniezione di fiducia in voi stessi!

Sagittario – Vorreste andare alla scoperta di una città sconosciuta per perdervi nei suoi vicoli. Fuggite appena ne avete l’occasione!

Capricorno – Non riuscite a staccare la mente dagli impegni lavorativi e vi portate continuamente avanti con nuovi progetti ambiziosi.

Acquario – La quotidianità e la prevedibilità vi annoiano. Date una svolta alla vostra vita con qualche idea poco convenzionale!

Pesci – Non avete badato a spese per le vacanze e ora è il momento di godersele fino in fondo. Lasciate i problemi per settembre.

© Riproduzione riservata