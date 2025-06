Cosa ci aspetta oggi, 2 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Lo stress accumulato nei giorni scorsi si fa sentire e vi porta a desiderare momenti tutti per voi quest’oggi.

Toro – Qualcuno cerca di darvi un prezioso aiuto, ma voi sembrate impegnati in altre faccende più importanti.

Gemelli – I single hanno soltanto l’imbarazzo della scelta; chi invece la scelta l’ha già fatta, si lasci coccolare dal partner.

Cancro – Giornata di festa in cui approfittarne per stare un po’ di più in famiglia. A qualcuno mancate molto...

Leone – Affrontate sicuri e determinati ogni situazione, che sia sul lavoro o nelle dinamiche di coppia. Bravi!

Vergine – L’umore ancora non è al top anche se il vento sta cambiando. Ma tranquilli: in serata riprenderà quota.

Bilancia – Quest’oggi mettete da parte seccature e seccatori e pensate esclusivamente a voi, lo meritate.

Scorpione – Oltre al lavoro e ai doveri familiari, oggi fate soltanto cose che portano giovamento al vostro corpo.

Sagittario – In questo giorno di festa c’è curiosità per il mondo degli altri. Non è escluso che nascano nuove amicizie.

Capricorno – Chi è impegnato si predisponga ad ascoltare il partner, che ha richieste legittime. Accontentatelo!

Acquario – Saprete dare a quanti vi circondano la sensazione di una grande forza d’animo e di una chiara sicurezza.

Pesci – Modificare alcuni vostri comportamenti vi aiuterà a vedere le cose sotto una luce nuova. Provateci!

