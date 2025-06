Sarà J-Ax, icona della musica italiana e storico frontman degli Articolo 31, l’ospite d’onore del grande concerto-evento dell’estate di Iglesias. L’annuncio ufficiale è arrivato questa mattina durante una conferenza stampa promossa dal Comune: l’artista si esibirà allo stadio Monteponi il prossimo 12 luglio, in una serata che si preannuncia imperdibile.

«L'obiettivo», ha spiegato il sindaco Mauro Usai, «è quello di confermare questo appuntamento come un attrattore di visitatori e turisti, ma anche come occasione di promozione per la nostra città. Un'azione che passa dalla musica, ma che coinvolge anche rassegne letterarie e altri eventi culturali più leggeri».

I biglietti, nominali e gratuiti, possono essere prenotati da oggi stesso attraverso la piattaforma online messa a disposizione dal Comune, accessibile tramite i canali ufficiali dell’amministrazione.

Ma l’evento con J-Ax non sarà un caso isolato: Iglesias punta su un’estate ricca di appuntamenti. «Nei giorni del concerto», ha spiegato l’assessora alla Cultura, Carlotta Scema, verranno coinvolti non solo i servizi di ristorazione nell’area, ma anche le attività produttive del territorio, per offrire ai visitatori un’esperienza turistica a 360 gradi. E la musica continuerà anche dopo il 12 luglio: dal 20 al 22 luglio piazza Sella ospiterà DiscoItalia Live, con grandi nomi della scena musicale italiana come Ivana Spagna, Nek e Marco Masini».

© Riproduzione riservata