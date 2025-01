Cosa ci aspetta oggi, 2 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – L’idea di passare del tempo sulla neve vi alletta ma allo stesso tempo temete il freddo pungente. Pigri?

Toro – Vi sentite saturi e vorreste fuggire dall’inizio del nuovo anno. E se cambiaste strategia? Tuffatevi nella vita.

Gemelli – Dopo tanti tentativi avete scelto la scorciatoia, ma non è così che raggiungerete la felicità, sappiatelo.

Cancro – Non siate tirchi con le vostre qualità: oggi gli amici avranno bisogno dell’ascolto che solo voi sapete dare.

Leone – Qualche momento di pace sarà per voi un toccasana: dopo tanto tempo non aspettavate altro, vero?

Vergine – Non siete mai stati degli ottimi oratori in pubblico, ma qualcosa in voi sta cambiando e potreste stupirvi.

Bilancia – C’è un pensiero che vi lascia inquieti, ma non sapete quale. Potrebbe aiutarvi una sana lettura.

Scorpione – Non erano questi i programmi, ma chi lo dice che dovete seguire il copione? Usate la vostra fantasia...

Sagittario – Avete aspettato così tanto che ora non ci credete più. E se la svolta fosse proprio dietro l’angolo?

Capricorno – Lasciate riposare mente e corpo: non sempre in casa deve essere tutto a posto. Troverete beneficio.

Acquario – L’imperfezione non vi è mai andata a genio, ma sapete che se vi aiuta ad amare meglio è da desiderare.

Pesci – Quando il cuore comanda non sapete bene che fare, abituati come siete a seguire la ragione...

