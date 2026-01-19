Cosa dicono le stelle per il 19 gennaioLa giornata segno per segno
Ariete – Siete vittime di comportamenti scorretti dettati dalla gelosia. Comunicate i vostri sentimenti.
Toro – Operazioni finanziarie al limite creano qualche preoccupazione. La prossima volta siate più prudenti.
Gemelli – L’umore è alto, gli amici appoggiano senza riserve i vostri progetti e dall’esterno arrivano conferme.
Cancro – Avete l’appoggio che vi serve per affrontare piccole contrarietà in famiglia. Ora non ci sono più scuse.
Leone – Sul lavoro cercate di stare al vostro posto, evitando di invadere campi di interesse che non vi competono.
Vergine – Finalmente potrete prendervi una bella rivincita sugli avversari, ma sempre nel rispetto delle regole.
Bilancia – Il lavoro vi mette sotto pressione, ma con il carisma di cui siete provvisti cavalcate tutte le difficoltà.
Scorpione – Qualcuno prova a tagliarvi la strada, ma siete troppo intelligenti per cedere alle provocazioni.
Sagittario – Mettete un attimo il cuore in pausa per assimilare con calma le molte novità dell’ultimo periodo.
Capricorno – Ottime novità nella sfera affettiva e finanziaria vi aiutano a superare un periodo piuttosto complicato.
Acquario – In vista del prossimo progetto artistico, iniziate a liberarvi di tutto ciò che può essere d’intralcio.
Pesci – Se nutrite dei dubbi sul conto di chi vi sta vicino, oggi è arrivato il momento di parlare chiaro