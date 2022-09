Che giornata sarà? Ecco cosa dicono le stelle.

Ariete: Ultimamente la vostra creatività è alle stelle, e questo alimenta non poco il vostro ego. Godetevi gli ottimi risultati.

Toro: Questo lunedì sembra più duro da affrontare del solito. Certamente gli screzi al lavoro non facilitano la situazione...

Gemelli: Chi è in coppia si troverà a vivere una seconda luna di miele con il partner. Per i single, Cupido è in agguato dietro l’angolo...

Cancro: Non impuntatevi su quella persona che non esprime interesse verso di voi. Il mare è pieno di pesci, anche più colorati!

Leone: Date l’impressione di essere sempre concentrati su di voi, ma guai quando toccano i vostri cari. Oggi ruggirete.

Vergine: La vostra tendenza a fare i saccenti un po’ troppo spesso crea qualche problema con partner e amici. Siate più tolleranti.

Bilancia: Sembra siate finalmente pronti per chiudere con il passato e accogliere una nuova relazione nella vostra vita... Ottimo!

Scorpione: Difficilmente esiste qualcuno che fa più fatica a lasciare andare i torti subiti e perdonare. A volte serve più morbidezza.

Sagittario: Il collega che ha provato più volte a mettervi i piedi in testa forse non ha ancora capito con chi ha a che fare...

Capricorno: Freddi e calcolatori, ma quando arriva quella persona su un milione in grado di farvi battere il cuore, è finita...

Acquario: Tutti sanno che le mode non le seguite: le create. Il difficile arriva quando vi vogliono chiedere un consiglio di stile...

Pesci: A volte vi sentite come se tutto l’amore che date non venga mai ricompensato. Chi vi merita davvero, vi dimostra che vi apprezza.

