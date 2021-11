Cosa ci aspetta oggi, 19 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Il cuore batte forte questo venerdì. Che sia per amore o successi lavorativi? La vita sembra sorridervi in tutti i sensi. Gustatela.

Toro – Vi spaventa mostrare le vostre fragilità: temete che le persone vi trattino diversamente. Eppure c’è chi non ne avrà paura...

Gemelli – Siete specialisti nell’andare al cuore delle cose. Non fatevi fregare da ciò che avete già vissuto. In palio c’è moltissimo!

Cancro – Le cose non si risolvono subito solo perché vorreste liberarvi presto di ogni fatica. A volte è da lì che nasce l’oro...

Leone – Rasserenatevi e smettetela di pensare che gli altri ce l’abbiano con voi. Non perdetevi dietro a giudizi inutili. La vita è più bella!

Vergine – Andate alla radice del problema. Nulla è irrimediabile, tutto può rinascere se si affronta nel modo giusto. Niente fretta!

Bilancia – Avete paura che gli amici ci rimangano male perché siete troppo impegnati. Dedicate loro il tempo che potete senza dilaniarvi...

Scorpione – La pazienza non è esattamente il vostro forte, ma coltivarla è sempre possibile. Soprattutto per persone forti come voi.

Sagittario – Avete paura di sbagliare, ma andando avanti così rischierete di non vivere. Provate a lasciarvi andare un po’...

Capricorno – I sentimenti che avete dentro fanno a pugni con le vostre abitudini. Nessuno è arrivato per togliervi la libertà. Apritevi.

Acquario – È un periodo un po’ movimentato, ma mantenere la calma può essere il vostro segreto. Vivete ogni momento a pieno.

Pesci – Il lavoro vi mette sotto stress ma è una benedizione per voi che pensate troppo. Fatene tesoro e tenete duro.

