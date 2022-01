Cosa ci aspetta oggi, 19 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: State attraversando un periodo tosto e nessuno sembra capirvi. Siate indulgenti con voi stessi, almeno adesso...

Toro: Se non ci fosse nulla che può condizionare la vostra decisione, che cosa scegliereste? Trovate questa libertà.

Gemelli: Le relazioni familiari vi preoccupano non poco. Oggi troverete il modo di affrontare alcune questioni importanti...

Cancro: Vi sorprenderà scoprire di non essere soli. Vi basterà chiedere aiuto, per accorgervi che altri, come voi, provano le stesse cose.

Leone: A volte avete l’impressione che la vostra vita si impalli e non vada da nessuna parte. Semplice: invertite la rotta.

Vergine: Perdere il controllo non è la fine del mondo: lasciate che le cose vadano, date corda ai sentimenti, troverete una via nuova...

Bilancia: Le vacanze vi hanno dato respiro e ora siete più carichi che mai. Incanalate bene le energie e realizzate il vostro progetto!

Scorpione: Armatevi di pazienza perché le cose non si risolveranno presto. Ma la soddisfazione finale varrà molto di più!

Sagittario: Accogliete i doni che vi saranno dati oggi: piccoli gesti e sguardi invisibili che vi faranno sentire veramente amati.

Capricorno: Provate a gustarvi le cose più semplici di questi giorni. Vi accorgerete che è tempo di cambiare lo sguardo sulla vita...

Acquario: Gli altri non saranno come voi vi aspettate. Sappiate piuttosto ascoltare quello che vivono per poterli comprendere meglio.

Pesci: Siete cresciuti parecchio quanto a timidezza. Il prossimo step è la leggerezza. Vi farete un bellissimo regalo!

